Il castello dei Fieschi a Varese Ligure è stato affidato a una gestione privata con l’obiettivo di garantire l’apertura al pubblico, mantenere i servizi e promuovere la valorizzazione culturale del sito. La decisione mira a coinvolgere privati nella cura e nello sviluppo del bene storico, che dovrà continuare a essere visitabile e accessibile alla comunità.

Lo storico castello dei Fieschi in gestione ai privati, che dovrà garantirne l'apertura al pubblico, la continuità dei servizi e la valorizzazione culturale. È quanto deciso dal Comune di Varese Ligure, che a dieci anni dalla donazione del bene da parte della famiglia che ne deteneva la proprietà, e con i lavori di manutenzione straordinaria ormai al rush finale, ha impostato il futuro dello storico maniero, destinato a essere gestito dai privati per essere valorizzato sotto il profilo culturale. "L'affidamento in concessione dei servizi di gestione e valorizzazione costituisce lo strumento più adeguato per assicurare una gestione unitaria,...

© Lanazione.it - Il Castello dei Fieschi in gestione. Varese Ligure apre ai privati per la valorizzazione del bene

Il Castello dei Fieschi in gestione. Varese Ligure apre ai privati per la valorizzazione del beneDecisione della giunta del sindaco Rattone, la concessione avrà una durata di cinque anni. Fissate anche le tariffe per le visite: dieci euro per l'ingresso in alta stagione, cinque in inverno.

