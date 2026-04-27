Il Comune di Varese e l’ASST Sette Laghi si incontreranno il 28 aprile per discutere della carenza di posti auto nelle aree ospedaliere della città. La mancanza di circa 250 infermieri e i costi di sosta sono fattori che influenzano la gestione del personale sanitario. La riunione si concentrerà sulla situazione dei parcheggi e sulle possibili soluzioni da adottare per alleviare l’emergenza.

? Cosa sapere Comune di Varese e Asst Sette Laghi si riuniscono il 28 aprile per i parcheggi.. Carenza di 250 infermieri e costi di sosta incidono sulla tenuta del personale sanitario.. Domani, 28 aprile, il Comune di Varese e l’Asst Sette Laghi si siederanno a un tavolo tecnico per risolvere l’emergenza parcheggi che colpisce i poli sanitari della città, tra l’ospedale di Circolo, il Del Ponte e la Casa di Comunità di Viale Monte Rosa. La questione non è nuova, ma ferma da tempo la vita di chi lavora nei presidi ospedalieri. Due anni fa, una mobilitazione sindacale con raccolta firme aveva costretto le istituzioni a rivedere la gestione dei posti auto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, emergenza parcheggi ospedalieri: tavolo urgente tra Comune e Asst

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