Emergenza carburante Intrieri ad Aeroitalia | Chiediamo al governo l’attivazione urgente di un tavolo tecnico di confronto presso il MIT

Una crisi nel settore dei carburanti ha portato Aeroitalia a chiedere l’intervento del governo, con l’obiettivo di attivare al più presto un tavolo tecnico di confronto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il rappresentante della compagnia ha espresso gratitudine al vicepremier e ministro competente, sottolineando l’urgenza di trovare soluzioni concrete per affrontare le difficoltà attuali. La richiesta mira a coinvolgere le istituzioni nella gestione dell’emergenza.

“Desidero ringraziare a nome di tutta Aeroitalia il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate rispetto all’allarme legato all’aumento straordinario del costo del carburante per l’aviazione, un tema che incide in modo diretto sulla sostenibilità economica del trasporto aereo, in particolare per la continuità territoriale nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria e Friuli”. Lo ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato Aeroitalia. “L’attuale scenario internazionale - ha continuato - caratterizzato da forti tensioni e volatilità nei mercati energetici, sta generando difficoltà crescenti per tutte le compagnie aeree che operano sul territorio nazionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Emergenza carburante. Intrieri (ad Aeroitalia): "Chiediamo al governo l’attivazione urgente di un tavolo tecnico di confronto presso il MIT" Viabilità Val di Sangro, convocato dal Mit un tavolo di confronto urgenteUn tavolo di confronto urgente finalizzato a risolvere le criticità relative alla viabilità della Val di Sangro, nelle more del completamento del... Ancora emergenza rifiuti ad Aversa, strade invase da sacchetti: “Ora tavolo tecnico”Un’emergenza, quella della mancata raccolta dei rifiuti in città, che al momento non sembra avviarsi verso una soluzione.