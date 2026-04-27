Vanoli e Rugani hanno commentato il pareggio senza reti contro il Sassuolo, sottolineando la crescita della squadra e la solidità dimostrata in campo. La formazione ha subito soltanto tre gol nelle ultime partite disputate, evidenziando un miglioramento difensivo. La partita si è conclusa con un risultato che riflette la fase di consolidamento della squadra, che cerca di rafforzare le proprie prestazioni nelle partite successive.

? Cosa sapere Vanoli e Rugani analizzano il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo.. La squadra ha subito solo 3 gol nelle ultime partite disputate.. Il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo ha lasciato un senso di frustrazione nello spogliatoio dopo una prestazione che, secondo Vanoli, avrebbe dovuto portare i tre punti a casa. Dopo il match conclusosi senza reti, l’allenatore ha sottolineato come la squadra abbia offerto un rendimento di alto livello, specialmente considerando la qualità dell’avversario incontrato in campo. La gestione delle fasi di contropiede è stata uno dei punti di forza evidenziati dal tecnico, il quale ha rilevato come il gruppo stia finalmente trovando la propria compattezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vanoli e Rugani: quel pareggio che sa di crescita e solidità

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