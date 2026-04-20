Israele | quel che il ministro Sa’ar dice e quel che noi non sappiamo più dire

Nelle ultime ore, il ministro degli Esteri israeliano ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche riguardo alla situazione internazionale e alle relazioni diplomatiche del paese. La comunicazione si concentra principalmente sulle posizioni ufficiali del governo e sulle strategie adottate, senza entrare nei dettagli delle motivazioni o delle discussioni interne. In assenza di ulteriori informazioni, resta difficile comprendere appieno le dinamiche che si svolgono dietro le quinte di questa fase politica.

Nelle scorse ore Gideon Sa’ar, dal 2024 ministro degli Esteri di Israele nel governo guidato da Benjajin Netanyahu, ha dichiarato che l’Iran ha tentato per due volte di colpire personale israeliano negli Emirati Arabi Uniti durante l’Operazione Leone Ruggente: una volta utilizzando un drone esplosivo e una volta tramite una cellula terroristica. Dall’inizio della guerra sono stati perpetrati circa 30 attacchi e tentativi di attacco contro ambasciate e diplomatici israeliani in tutto il mondo. Solo nelle ultime settimane, si è verificato un attacco vicino alla missione israeliana in Turchia ed è stata formulata una minaccia contro l’ambasciata a Londra.🔗 Leggi su It.insideover.com

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