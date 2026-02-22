Benevento 5 un pareggio che sa di vittoria contro il Taranto

Il pareggio tra Benevento 5 e Taranto nasce dalla rimonta dei campani, che hanno recuperato un risultato difficile. Dopo essere stati sotto di diversi gol, il team di Benevento ha spinto con il portiere di movimento, riuscendo a pareggiare negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con un risultato che dà fiducia ai campani, mantenendo la distanza dalla squadra avversaria. La lotta per la classifica si fa sempre più intensa.

© Anteprima24.it - Benevento 5, un pareggio che sa di vittoria contro il Taranto

Tempo di lettura: 3 minuti Pareggio pirotecnico al PalaFiom di Taranto. Il GG Team Wear Benevento 5 va sotto fino al 5-1 ma, nel finale, con il portiere di movimento, riagguanta il New Taranto e strappa un punto che mantiene il Sulmona a quattro lunghezze di distanza. Tripletta per Rafinha, a segno anche Abdala e Renoldi. POKER LOCALE AL RIPOSO – Scarpitti porta con sé sia Rosato che Salas, con Mellone dentro e Pozzo out. Montefalcone, Rafinha, Abdala, Renoldi e Caruso lo starting five. Parte bene il New Taranto che prima sfiora il gol con Segovia e poi sblocca l’incontro al 5’ con un tiro dalla distanza di Zatsuga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Primavera, Napoli-Milan termina 1-1: ennesimo pareggio allo scadere che sa di beffa. Il commento D’Agostino al miele con Ekkelenkamp: «Finalmente all’Udinese uno che sa calciare le punizioni!». Il suo commento sulla vittoria contro la RomaGaetano D’Agostino festeggia la vittoria dell’Udinese contro la Roma e non fa segreto di essere felice per il risultato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Futsal, rimonta del Benevento 5 a Taranto e pareggio importante conquistato; Sport - Il GG Team Wear Benevento 5 si aggiudica il big match contro il Sulmona; Il Latina regge l'onda d'urto della capolista; Calcio a 5: Il Benevento 5 vola ai quarti di finale della Coppa Italia. Il Latina regge l'onda d'urto della capolistaIl pareggio di Benevento evidenzia la forza caratteriale dei nerazzurri, in un momento molto delicato della stagione. La squadra di Volpe ha gestito bene l'inevitabile ritorno dei sanniti dopo il gol ... latinatoday.it Pareggio d'oro per il Latina sul campo della capolista BeneventoUn punto d’oro, di quelli che da qui in avanti potrebbero avere un peso specifico non indifferente. Con le unghie e con i denti, come si usa dire in gergo, il Latina porta via dal Vigorito un ... latinaoggi.eu | New Taranto C5, pareggio casalingo contro la capolista Benevento | Rossoblù avanti 5-1, si fanno rimontare nella ripresa e finisce 5-5 #MondoRossoBlù #MRB #Calcioa5 #NewTarantoC5 x.com FLORO FLORES AL CENTRO DEL “SOLITO” GRUPPO DOPO IL PAREGGIO INTERNO CONTRO IL LATINA - Purtroppo contro il Latina non si è vinto ma il Benevento non si può dire che non avrebbe meritato la vittoria… possiamo solo immaginare o ipot - facebook.com facebook