Vanificato il doppio vantaggio col tandem Ricci-Testerini Sansepolcro crolla al minuto 92 Retrocessione dolce-amara a Orvieto

Nel match tra Orvietana e Sansepolcro, la squadra ospite è crollata all’ultimo minuto, perdendo 3-2. La partita si è conclusa al minuto 92 con la vittoria della squadra di casa, che ha approfittato di un gol negli ultimi istanti. La formazione ospite ha cercato di reagire dopo aver subito due reti, ma non è riuscita a evitare la sconfitta. La sconfitta ha comportato il ritiro della squadra ospite dalla competizione.

ORVIETANA 3 SANSEPOLCRO 2 ORVIETANA: Formiconi, Savshak (63’ Ciavaglia), Berardi, Ricci, Canini (50’ Tittocchia), Lobrano (86’Sforza), Citarella (82’ Nhaga), Mauro, Tilli (74’Simic), Caon, Panattoni. All.: Pascali. SANSEPOLCRO: Ermini; Omohonria (46’ Vlad), Borgo, Andreani, Di Paola, Testerini (46’ Benvenuti), Gennaioli, Stumpo (68’ Barculli), Massai (86’Salvadori), Alunni (62’ Giannini), Bocci. All.: Palazzi. ARBITRO: Riglia di Ercolano RETI: 7’ aut. Ricci (S), 9’ Testerini (S), 34’Panattoni (O), 56’ Ricci (O), 92Caon (O) ORVIETO – Il Sansepolcro esce sconfitto al minuto 92 ma la due giorni orvietana del club tifernate è servita a dimostrare come l’uscita dalla serie d sia soltanto un fatto casuale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vanificato il doppio vantaggio col tandem Ricci-Testerini. Sansepolcro crolla al minuto 92. Retrocessione dolce-amara a Orvieto Notizie correlate Salerno ’92, non basta il cuore per evitare la retrocessioneTempo di lettura: 3 minutiSolo una vittoria avrebbe tenuto in vita le speranze playout e non è arrivata. Pasqua amara. Il Pisa punito dal Torino nel finale, la retrocessione è a un passoPisa, 5 aprile 2026 – Il Pisa capitola al tramonto, così come al crepuscolo pare ormai giunta l’avventura in Serie A.