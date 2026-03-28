Salerno ’92 non basta il cuore per evitare la retrocessione

A Salerno nel 1992, la squadra ha affrontato una partita decisiva che avrebbe potuto salvare le proprie speranze di evitare la retrocessione. Tuttavia, la vittoria desiderata non si è concretizzata e la situazione si è complicata ulteriormente. La partita è durata circa tre minuti di lettura, evidenziando la mancanza di risultati positivi in un momento cruciale per la squadra.

Tempo di lettura: 3 minuti Solo una vittoria avrebbe tenuto in vita le speranze playout e non è arrivata. Al termine di una sfida combattuta e nella quale oggettivamente avrebbe potuto ottenere di più, il Salerno Basket ’92 cede alla Tecnoengineering Moncalieri 71-78 al PalaSilvestri e lascia aritmeticamente la Serie A2 dopo due stagioni. Una stagione tribolata, con tre cambi in panchina e tanti infortuni per il sodalizio di patron Somma, ultimo con soli 6 punti. Almeno 4 quelli letteralmente buttati per strada ma comunque pochissimi per poter tentare di evitare il mesto ritorno in B. La solita partita a intermittenza. In avvio Guerrieri è in palla ma dopo il 4-4 iniziale Salerno becca un mini break di 0-10 avviato dalla tripla di Grosso che induce Di Lorenzo a chiamare subito il minuto dopo soli 3’ di gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno ’92, non basta il cuore per evitare la retrocessione Articoli correlati La Yuasa lotta col cuore ma non basta. Il ko al tie-break costa la retrocessioneitas trentino 3 yuasa battery 2 ITAS TRENTINO: Bristot 1, Pesaresi, Sbertoli 4, Ramon 19, Garcia 9, Faure 13, Laurenzano (L1), Boschini, Lavia 15,... Il Tottenham vuole esonerare Tudor nella pausa nazionali: idea De Zerbi per evitare la retrocessioneDopo il crollo contro il Nottingham Forest, il Tottenham sta valutando di cambiare l'allenatore durante la pausa delle nazionali. Una selezione di notizie su Salerno '92 non basta il cuore per... Argomenti discussi: Ultima chiamata Salerno Basket ‘92 | battere Moncalieri per continuare a sperare; La storia di Salernitana-Potenza: nel 2008 vittoria che valse mezza serie B. A2 F - Salerno ’92, battere Torino per continuare a sperareLa missione è di quelle complicatissime ma il Salerno Basket ’92 non ha alternative: deve battere la Normatempo Italia Torino per continuare a sperare in un posto playout, dove ... pianetabasket.com