Vandalizzato il parco di Pionca Il sindaco | Chi sa qualcosa parli

Nella notte tra sabato e domenica, il parco di Pionca, situato in Via Don Masetto a Vigonza, è stato oggetto di atti vandalici che hanno danneggiato diverse aree del luogo pubblico. Il sindaco ha invitato chi ha informazioni a rivolgersi alle autorità, sottolineando l’importanza di mantenere in sicurezza gli spazi frequentati da famiglie, bambini e anziani. L’episodio ha suscitato sconcerto tra i residenti della zona.

Nella notte tra sabato e domenica 26 aprile il parco di Pionca di Vigonza in Via Don Masetto è stato teatro di gravi atti vandalici che hanno colpito uno spazio pubblico frequentato quotidianamente da famiglie, bambini, anziani e cittadini. Ignoti hanno danneggiato l’area verde, bruciato dei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Femminicidio Federica Torzullo, la mamma: “Chi sa qualcosa parli per arrivare alla verità”Oggi è stato piantato un albero di ulivo sul Baelvedere di Anguillara Sabazia in ricordo di Federica Torzullo. Leggi anche: Il mistero dell'uomo in bici, la pista privilegiata e l'appello del suocero di Dino Carta: "Chi sa parli" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vandalizzato il parco di Pionca. Il sindaco: Chi sa qualcosa, parli; Sfregio alla Resistenza: vandalizzato il monumento di parco Camana; Torgiano, vandalizzato il 25 aprile il Parco Martiri delle Foibe,; Parco del Sacro Cuore: lavori vicini alla fine, ma l'area è stata già vandalizzata più volte. Sfregio alla Resistenza: vandalizzato il monumento di parco CamanaVercelli, disegni volgari su tutti i lati della statua a ridosso della cerimonia del 25 Aprile, che si svolge nelle vicinanze ... msn.com Vandalizzato il monumento della Resistenza a Vercelli: indagini in corsoUn gesto che colpisce un simbolo e riaccende il dibattito sulla memoria, a pochi giorni da una delle ricorrenze più significative del calendario civile. A Vercelli, il monumento dedicato alla Resisten ... giornalelavoce.it Vandalizzato Parco “Martiri delle Foibe”, vernice rossa nel giorno della Liberazione http://ow.ly/9awW106xJkf #tuttoggi #Cronaca #Perugia - facebook.com facebook A Milano hanno cacciato la Brigata ebraica dal corteo. A Bologna hanno cacciato quelli con la bandiera ucraina. A Roma hanno sparato a una coppia col fazzoletto da partigiani. E a Firenze hanno vandalizzato la targa di Norma Cossetto, infoibata dai titini. Va x.com