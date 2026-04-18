Femminicidio Federica Torzullo la mamma | Chi sa qualcosa parli per arrivare alla verità

Oggi ad Anguillara Sabazia è stato piantato un olivo sul Baelvedere in memoria di Federica Torzullo, vittima di femminicidio. La madre della donna ha fatto un appello affinché chi possiede informazioni si faccia avanti, sperando di arrivare alla verità sulla vicenda. La cerimonia si è svolta in un luogo simbolico, rendendo omaggio alla memoria di Federica.

Oggi è stato piantato un albero di ulivo sul Baelvedere di Anguillara Sabazia in ricordo di Federica Torzullo. Un'iniziativa resa possibile grazie al Coordinamento “ZittaMai” e ad una raccolta fondi nella comunità.🔗 Leggi su Fanpage.it Femminicidio Federica Torzullo, il marito voleva fuggire - 1mattina News 20/01/2026 Notizie correlate Leggi anche: Federica Torzullo, l’avvocato del bambino: “Anche chi commette i crimini peggiori ha diritto alla difesa” Leggi anche: Omicidio Dino Carta, la famiglia vuole verità e giustizia: "Chi sa parli, aiutate gli inquirenti" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Un ulivo per Federica Torzullo: ad Anguillara Sabazia nasce il luogo della memoria condivisa; Anguillara, Federica Torzullo uccisa dall'ex: sabato 18 aprile un albero e una targa per ricordarla; Ad Anguillara una targa e un ulivo in ricordo di Federica Torzullo; 18/4/2026 - Ad Anguillara Sabazia (Roma) un albero e una targa per ricordare Federica Torzullo, vittima di femminicidio - Il paese delle donne on line - rivista. Anguillara, Federica Torzullo uccisa dall’ex: sabato 18 aprile un albero e una targa per ricordarlaAnguillara Sabazia ricorda Federica Torzullo con un albero e una targa, che verranno inaugurati sabato 18 aprile 2026 in Belvedere via di Domenico ... fanpage.it 18/4/2026 – Ad Anguillara Sabazia (Roma) un albero e una targa per ricordare Federica Torzullo, vittima di femminicidioSabato 18 aprile 2026, su iniziativa del Coordinamento ZittaMai, alle ore 10.30 ad Anguillara Sabazia si svolgerà una cerimonia presso il Belvedere di Via Di Domenico in memoria di Federica Torzullo ... womenews.net Ad Anguillara una targa e un ulivo in ricordo di Federica Torzullo. Sabato prossimo una cerimonia in memoria della donna vittima di femminicidio #ANSA x.com