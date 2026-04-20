Il mistero dell' uomo in bici la pista privilegiata e l' appello del suocero di Dino Carta | Chi sa parli

Un uomo in bicicletta è al centro di un'indagine, con gli investigatori che seguono una pista considerata prioritaria. Nel frattempo, il suocero di una vittima ha lanciato un appello affinché chi possiede informazioni si faccia avanti. La sua frase, rivolta a chi ha commesso azioni negative, invita a riflettere sulla possibilità che alla fine la verità venga a galla.

“Chi male fa male aspetti, le cattiverie tornano sempre al mittente. Io mi siedo e aspetto mica ho fretta, tempo a tempo e che soddisfazioni mi devo prendere”. Frasi deflagranti che se decontestualizzate potrebbero non voler dire niente ma se incrociate con l'omicidio di Dino Carta, il personal.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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