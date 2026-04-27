Vandalizzati i fiori del 25 aprile | il sindaco va a ripulire la lapide

Nella giornata di ieri, nel comune di Castellarano, sono stati danneggiati i fiori collocati sulla lapide commemorativa in occasione della festa del 25 aprile. La corona di fiori presente sul monumento dei caduti è stata bruciata, provocando danni evidenti. Il sindaco si è recato personalmente sul posto per rimuovere le parti danneggiate e ripulire l’area. L’episodio ha suscitato reazioni tra i cittadini e le autorità locali.

Castellarano, 27 aprile 2026 – Atto vandalico al monumento dei caduti di Castellarano: è stata bruciata la corona di fiori collocata in occasione delle celebrazioni della festa del 25 aprile. Un gesto subito condannato dal sindaco Giorgio Zanni che questa sera, informato dell’accaduto, si è subito recato sul posto. “L’atto vandalico è stato segnalato in Comune – sottolinea il primo cittadino –. Ho raggiunto il monumento ai caduti della chiesa di Santa Croce e ho deciso di compiere, a nome di tutta la comunità, la pulizia dopo quanto successo. Posso inoltre annunciare che saranno depositati altri fiori nello stesso luogo”. https:www.ilrestodelcarlino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vandalizzati i fiori del 25 aprile: il sindaco va a ripulire la lapide Notizie correlate Il sindaco di Castellarano la lapide del 25 aprile vandalizzata: videoAtto vandalico al monumento dei caduti di Castellarano: è stata bruciata la corona di fiori collocata in occasione delle celebrazioni della festa del... Fiori a Mirano: la Festa della Rosa il 25 aprileIn occasione della giornata dedicata a San Marco, Mirano ospita “Fiori a Mirano”, una delle manifestazioni primaverili più attese del territorio,...