Fiori a Mirano | la Festa della Rosa il 25 aprile

Il 25 aprile, in occasione della giornata dedicata a San Marco, Mirano ospiterà “Fiori a Mirano”, una manifestazione primaverile che si concentra sul florovivaismo, il giardinaggio e la cura del verde. La manifestazione si svolge nel territorio locale e attira molti appassionati e visitatori interessati alle attività legate al mondo delle piante e dei fiori. È considerata una delle iniziative più attese della stagione primaverile nella zona.

In occasione della giornata dedicata a San Marco, Mirano ospita “Fiori a Mirano”, una delle manifestazioni primaverili più attese del territorio, dedicata al florovivaismo, al giardinaggio e alla cura del verde.L’evento si svolge il 25 aprile nel centro storico, tra Piazza Martiri e le vie.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Reggia di Caserta: ingressi gratuiti il 25 aprile per la Festa della LiberazioneReggia di Caserta: il 25 aprile ingresso gratuito per la Festa della Liberazione. Polemica per le comunioni il 25 aprile: "Nessuno sta sminuendo la festa della Liberazione"Comunioni il 25 aprile: l’Anpi polemizza contro la parrocchia e il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) smonta il caso definendolo una... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: XLVI edizione di FIORI A MIRANO sabato 25 aprile; 25 Aprile Festa dei fiori a Mirano. Festa dei FioriIn realtà il vero nome è 'Festa di Santa Croce'. Appuntamento dall'8 al 14 settembre a Monte Isola, nel Bresciano Dall’8 al 14 settembre, in località Carzano, a Monte Isola, nel Bresciano, si tiene la ... ilgiorno.it