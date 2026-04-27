Vandalismo notturno in stazione ruba e svuota due estintori | polvere e danni ovunque

Da cesenatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un uomo senza fissa dimora di origini kosovare ha preso due estintori all’interno della stazione ferroviaria di Cesena, svuotandoli nel locale. L’atto ha causato polvere ovunque e danni all’interno dell’area. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, avvenuto intorno a mezzanotte. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Atto di vandalismo nel cuore della notte all'interno della stazione ferroviaria di Cesena. Intorno a mezzanotte, un uomo di origini kosovare, senza fissa dimora, ha rubato due estintori e li ha scaricati all'interno dell'area della stazione. La polvere antincendio è stata sparsa dappertutto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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