Vandalismo notturno in stazione ruba e svuota due estintori | polvere e danni ovunque

Nella notte, un uomo senza fissa dimora di origini kosovare ha preso due estintori all’interno della stazione ferroviaria di Cesena, svuotandoli nel locale. L’atto ha causato polvere ovunque e danni all’interno dell’area. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, avvenuto intorno a mezzanotte. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Atto di vandalismo nel cuore della notte all'interno della stazione ferroviaria di Cesena. Intorno a mezzanotte, un uomo di origini kosovare, senza fissa dimora, ha rubato due estintori e li ha scaricati all'interno dell'area della stazione. La polvere antincendio è stata sparsa dappertutto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Addio polvere: arriva l’aspirapolvere che si svuota da soloSharkNinja ha presentato il nuovo PowerDetect Speed, un aspirapolvere senza fili progettato per ridurre drasticamente lo sforzo fisico e la... Vandalismo in Valmusone: 3 minori denunciati per danniIl vento di marzo soffia più mite sulla Valmusone, ma porta con sé un'aria di tensione che si manifesta in atti vandalici e comportamenti a rischio.