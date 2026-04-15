Un nuovo aspirapolvere senza fili è stato recentemente presentato da un’azienda specializzata in elettrodomestici. Si chiama PowerDetect Speed ed è dotato di un sistema di svuotamento automatico, che permette di ridurre la manutenzione e lo sforzo durante le operazioni di pulizia. Il dispositivo è pensato per semplificare l’uso quotidiano e migliorare l’efficienza della pulizia domestica.

SharkNinja ha presentato il nuovo PowerDetect Speed, un aspirapolvere senza fili progettato per ridurre drasticamente lo sforzo fisico e la manutenzione domestica grazie a un sistema di svuotamento automatico. Il dispositivo punta a risolvere le criticità legate alla gestione della polvere e al peso dei macchinari tradizionali, offrendo una soluzione che pesa circa 3,2 chilogrammi. Gestione intelligente dello sporco e design ergonomico. La sfida tecnologica affrontata da Shark con questo modello riguarda la semplificazione dei compiti più pesanti e ripetitivi legati alla pulizia. Uno dei limiti principali dei sistemi evoluti finora disponibili è stata la necessità di svuotare frequentemente i contenitori o di maneggiare apparecchi ingombranti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio polvere: arriva l’aspirapolvere che si svuota da solo

Migliori ASPIRAPOLVERE SENZA FILI | Top 5 (2025)

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