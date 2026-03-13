Vandalismo in Valmusone | 3 minori denunciati per danni

Tre minorenni sono stati denunciati per aver danneggiato proprietà pubblica nella zona della Valmusone. Gli atti di vandalismo sono stati segnalati dalle autorità locali, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell'ordine continuano a monitorare la zona.

Il vento di marzo soffia più mite sulla Valmusone, ma porta con sé un'aria di tensione che si manifesta in atti vandalici e comportamenti a rischio. Tre denunce sono state formulate contro un gruppetto di sedicenni di Castelfidardo, responsabili di danneggiamenti a una tabaccheria e di corse folli in via XXV Aprile davanti all'ospedale. Mentre i giovani lanciano bottiglie contro le vetrine o sfrecciano sui bordi delle auto, la città di Osimo registra analoghe problematiche presso la chiesa di Sa .