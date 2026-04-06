Colpi di pistola al volto | sfregiata la statua di Francesco Nuti Vandali in azione o messaggi criminali?

Qualcuno ha sparato colpi di pistola alla statua dedicata all’attore italiano deceduto nel 2023 all’età di 68 anni. I proiettili hanno colpito il volto della statua, causando danni evidenti. Non sono stati ancora identificati i responsabili. La vicenda ha suscitato attenzione tra cittadini e autorità, che stanno indagando sull’accaduto.

Spari in faccia, sulla statua del grande attore italiano Francesco Nuti, scomparso all’eta di 68 anni nel 2023. E’ successo la notte di Pasqua nel comune di Cavriglia (Arezzo), dove ignoti hanno danneggiato con colpi d’arma da fuoco la statua dedicata all’attore e regista collocata nei giardini pubblici Ardenza di fronte al Municipio. L ‘opera, inaugurata il 31 luglio 2024, è stata sfregiata al volto, suscitando indignazione nella comunità locale. A darne notizia è stato il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, che ha definito l’accaduto ”un atto vile e ignobile”. Vandali in azione o criminalità organizzata che lancia messaggi al territorio? Sfregiata a colpi di pistola la statua di Francesco Nuti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Colpi di pistola al volto: sfregiata la statua di Francesco Nuti. Vandali in azione o messaggi criminali? Leggi anche: La statua dell'elefantino del Bernini sfregiata a Roma: i vandali hanno rotto una zanna Vandalizzata la statua di Francesco Nuti a Cavriglia, il sindaco: “Verrà ripristina e i responsabili individuati”Colpita al volto con colpi d’arma da fuoco l’opera nei giardini pubblici Ardenza, inaugurata nel 2024. Temi più discussi: Spari a Roma, uomo ferito da colpi di pistola: Volevano rapinarmi; Sesto, colpi di pistola esplosi al Rondò: La zona è simbolo del degrado; Raffica di colpi di pistola a Materdei, la faida dei babyras adesso fa paura; Misterbianco, diciannovenne ferito a colpi di pistola nella macelleria di famiglia. Misterbianco, 18enne ferito alle gambe a colpi di pistola: due uomini con il volto coperto fuggono in scooterUn 18enne è stato ferito a colpi di pistola a Misterbianco da due uomini incappucciati in scooter. Il giovane non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. corrieretneo.it Cavriglia, vandalizzata la statua di Francesco Nuti con colpi di pistola ad aria compressaHanno sparato all'opera collocata su una panchina che ricorda una sera di 40 anni fa in cui l'attore sedendosi lì disse: «Madonna che silenzio c'è stasera», da cui nacque il celebre film ... corrierefiorentino.corriere.it Il leader, Peter Magyar, sfida il premier sovranista a colpi di social media e parlamentarie per scegliere i candidati facebook Legge elettorale, Pagano: “Non faremo colpi di mano, cercheremo il dialogo con l’opposizione” x.com