Via Guareschi dissequestrata l’area abbandonata lungo il Baganza

La Polizia Locale di Parma ha dissequestrato l’area abbandonata in via Guareschi, vicino al torrente Baganza. Dopo mesi di sequestro, gli agenti hanno rimosso i divieti e controllano che l’area venga bonificata. Ora si cerca di capire chi ha abbandonato i rifiuti e come intervenire per evitare che si ripeta.

La Polizia Locale di Parma – Reparto Polizia Edilizia, Ambientale e Tutela Benessere Animale ha proceduto al dissequestro dell'area in via Guareschi, in adiacenza al torrente Baganza, precedentemente sottoposta a sequestro giudiziario per la presenza di rifiuti urbani e speciali oggetto di.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

