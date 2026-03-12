Marco Rizzo la moglie vittima di furto in metropolitana Lo sfogo sui social | Ci siamo rotti le scatole votate Sì al referendum

Uno spiacevole episodio a cui è seguito uno sfogo social da parte di Marco Rizzo, politico torinese e leader di Democrazia Sovrana Popolare: è successo nella giornata di mercoledì, 11 marzo, a Milano. Il politico si trovava in metro, a Milano, insieme alla moglie, quando quest'ultima è stata vittima di un furto. "Se anche i malviventi fossero stati sorpresi dalle forze dell'ordine – attacca Rizzo sui social, in preda alla rabbia dopo il furto –, non avrebbero fatto un giorno di galera. Cittadini votate "Sì" al referendum". Il furto, la rabbia, lo sfogo e una parabola che dal fatto personale si è poi tramutata in un invito al voto...