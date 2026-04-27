Valtellina con Provinea protagonista al Vinitaly | Puntiamo a qualità del prodotto e tutela del paesaggio

Alla fiera Vinitaly, la Valtellina, insieme alla Provincia, ha presentato le proprie produzioni vitivinicole, sottolineando l’impegno a migliorare la qualità del prodotto e a proteggere il paesaggio. La regione ha illustrato come i territori vitivinicoli contribuiscano alla crescita economica e alla valorizzazione del territorio, puntando anche alla tutela dell’ambiente e dell’ambiente rurale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e produttori del settore.

Sondrio – I paesaggi vitivinicoli come volano di crescita e rigenerazione per l’intero territorio. Fondazione Provinea è stata protagonista con la Valtellina a Vinitaly durante il workshop organizzato dal Consorzio di tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene intitolato “Dal paesaggio alla sostenibilità: il ruolo della viticoltura storica nello sviluppo rurale“. Fondazione Provinea “Vita alla vite di Valtellina“ (Ets, che sta per Ente del Terzo settore) è stata costituita il 28 luglio 2003 a Sondrio per volontà dei produttori associati al Consorzio di tutela dei Vini di Valtellina. L’obiettivo dell’ente è tutelare senza fini di lucro...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valtellina (con Provinea) protagonista al Vinitaly: “Puntiamo a qualità del prodotto e tutela del paesaggio” Notizie correlate Vinitaly, il vino umbro sarà grande protagonista del Padiglione D. Oltre 100 etichette e la regia del Distretto di QualitàIn Veneto ’l'Umbria parteciperà anche ai programmi di animazione cittadina con un vero “Fuori fiera” unendo la musica di Umbria Jazz e... Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista al Vinitaly 2026 con degustazioni esclusive di vini del SannioCantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la partecipazione alla 56ª... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Valtellina (con Provinea) protagonista al Vinitaly: Puntiamo a qualità del prodotto e tutela del paesaggio; Provinea protagonista a Vinitaly con i terrazzamenti; Paesaggi vitivinicoli e sviluppo sostenibile: la Valtellina protagonista a Vinitaly 2026. Valtellina (con Provinea) protagonista al Vinitaly: Puntiamo a qualità del prodotto e tutela del paesaggioAl salone internazionale di Verona il workshop Dal paesaggio alla sostenibilità: il ruolo della viticoltura storica nello sviluppo rurale ha visto tra i protagonisti proprio il territorio vitivinico ... ilgiorno.it Ogni bottiglia di Sforzato nasconde quasi 15 minuti di lavoro puramente manuale. Non in cantina — su una parete di montagna, senza macchine, senza trattori, spesso senza nemmeno un sentiero largo abbastanza per due persone. Siamo in Valtellina, sui ro - facebook.com facebook