Valsesia creata colonia israeliana di 400 ebrei espatriati Ong | Uccidono e se na vanno i palestinesi muoiono a Gaza

In Valsesia, si è costituita una colonia israeliana composta da circa 400 ebrei espatriati, tra cui 80 famiglie. L’istituzione di questa comunità ha suscitato interrogativi di natura etica. Nel frattempo, un'organizzazione non governativa ha dichiarato che i palestinesi stanno morendo a Gaza e che alcuni israeliani si allontanano dopo aver ucciso.

L’arrivo di 80 famiglie israeliane solleva dubbi etici sulla colonia israeliana in Valsesia, nel modello "Progetto Baita" di Ugo Luzzati In Valsesia è stata creata una vera e propria colonia israeliana, in cui si sono trasferiti circa 400 cittadini dello Stato ebraico espatriati per "sfuggire.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Valsesia, creata colonia israeliana di 400 ebrei espatriati, Ong: "Uccidono e se na vanno, i palestinesi muoiono a Gaza" Cisgiordania: bambini armati di coltelli da guerra entrano nei villaggi palestinesi Notizie correlate Leggi anche: Ricorso alla corte suprema israeliana contro l’espulsione di 37 ong dai Territori palestinesi L’Alta corte israeliana accoglie il ricorso delle ong e sospende lo stop imposto da Tel Aviv a Gaza e CisgiordaniaLe organizzazioni umanitarie potranno, almeno per il momento, proseguire il loro lavoro a Gaza e in Cisgiordania.