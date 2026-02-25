Ricorso alla corte suprema israeliana contro l’espulsione di 37 ong dai Territori palestinesi

Israele aveva concesso alle ong 60 giorni di tempo per fornire l’elenco. Se non lo faranno, dovranno cessare progressivamente le loro attività nei Territori palestinesi entro due mesi. Le ong ricorrenti sostengono che fornire gli elenchi degli impiegati palestinesi potrebbe esporli a rappresaglie. In una dichiarazione pubblicata il 24 febbraio, hanno anche affermato che la richiesta israeliana “viola il diritto umanitario internazionale e “il principio di neutralità”. “In base alla quarta convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra, le potenze occupanti devono facilitare la consegna degli aiuti ai civili”, hanno ricordato le ong. “Subordinare la presenza umanitaria a requisiti amministrativi, in questo caso alla consegna di elenchi del personale locale, mette a rischio attività essenziali”, hanno aggiunto. Secondo le ong ricorrenti, inoltre, l’applicazione del provedimento è già cominciata “de facto” con il blocco delle spedizioni umanitarie e il rifiuto di concedere visti agli impiegati stranieri. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Le organizzazioni umanitarie fanno ricorso all’Alta corte israeliana contro l’espulsione da Gaza e Cisgiordania decisa dal governoVisto il limite temporale imposto da Tel Aviv per interrompere le attività umanitarie nella Striscia di Gaza e nei Territori palestinesi, 37 organizzazioni hanno deciso di portare il caso davanti all’Alta corte israeliana.

La Corte Suprema israeliana blocca l’inchiesta del difensore civico sul 7 ottobre: “È nominato dal governo, servono indagini indipendenti”La Corte Suprema israeliana ha bloccato l’inchiesta del difensore civico sul 7 ottobre, evidenziando la necessità di indagini indipendenti.

Temi più discussi: La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: Violata legge federale; Usa, Corte Suprema boccia i dazi. Trump annuncia ulteriori tariffe globali del 10%; Dazi USA annullati dalla Corte Suprema; Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema Usa: Non ha il potere di imporli, sono illegali. Ma il tycoon insiste: Imporrò a tutti una tariffa del 10%.

Ricorso alla corte suprema israeliana contro l’espulsione di 37 ong dai Territori palestinesiIl 24 febbraio 17 organizzazioni umanitarie internazionali hanno presentato un ricorso alla corte suprema israeliana contro l’espulsione di 37 ong dalla Striscia di Gaza, dalla Cisgiordania e da Gerus ... internazionale.it

Ricorso alla Corte Suprema per bloccare la sospensione delle ong in Gaza e West BankDiciassette organizzazioni umanitarie hanno impugnato davanti alla Corte Suprema israeliana la decisione che ordina la cessazione delle attività di 37 ong, denunciando rischi per la sicurezza del pers ... notizie.it

Il 5 febbraio la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei suoi legali contro il Tribunale di sorveglianza che a settembre 2025 aveva rigettato la richiesta della misura alternativa al carcere per l’imprenditore - facebook.com facebook

Aia, ricorso Zappi respinto dalla corte federale: confermata inibizione di 13 mesi #SkySport #Aia #Zappi x.com