Vallien e Janecký a Palazzo Franchetti | due maestri del vetro per la Biennale di Venezia
La Fondazione Berengo presenta due personali dedicate ai grandi protagonisti dell'arte del vetro contemporanea: lo svedese Bertil Vallien con Transparent Boundaries e il ceco Martin Janecký con Dreamers. Le mostre, curate da Jean Blanchaert, saranno ospitate a Palazzo Franchetti dal 5 maggio al.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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