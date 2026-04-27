Valledoria | debito azzerato e nuovi investimenti per la città

Il sindaco di Valledoria ha annunciato l’azzeramento del debito comunale di 2,2 milioni di euro. Grazie a questa gestione, la cassa del Comune si è attestata a 6,4 milioni di euro nel 2025. La decisione si inserisce in un percorso di stabilità finanziaria e apre la strada a nuovi investimenti per la città. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del municipio.

? Cosa sapere Il sindaco Marco Muretti azzera il debito di 2,2 milioni di euro a Valledoria.. La gestione ha portato la cassa comunale a 6,4 milioni di euro nel 2025.. Il sindaco Marco Muretti ha presentato il bilancio di fine mandato per la gestione di Valledoria tra novembre 2020 e aprile 2026, delineando il passaggio da un comune commissariato in emergenza sanitaria a una realtà che ha ottenuto il titolo di Città dal Presidente della Sergio Mattarella il 27 maggio 2025. L’amministrazione ha ricostruito un percorso amministrativo iniziato in condizioni di forte fragilità finanziaria, caratterizzate da un disavanzo di 2.241.469,75 euro. Attraverso una gestione mirata, le finanze sono state riportate in equilibrio fino all’azzeramento del debito, permettendo alla cassa comunale di superare i 6,4 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valledoria: debito azzerato e nuovi investimenti per la città Notizie correlate Messina: Da 382 milioni di euro di debito a soli 10 nel 2023. Risanamento finanziario e nuovi investimenti per la città.Messina ha compiuto un’inversione di tendenza storica, passando da un debito pubblico di 382 milioni di euro nel 2018 a soli 10 milioni alla fine del... Leggi anche: Ceglie Messapica, bilancio 2026-2028: conti in ordine, nessun debito e investimenti per la città