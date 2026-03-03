Ceglie Messapica bilancio 2026-2028 | conti in ordine nessun debito e investimenti per la città
Il Comune di Ceglie Messapica ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 durante la seduta consiliare del 27 febbraio 2026. Il documento mostra conti in ordine, nessun debito e prevede investimenti per la città. La delibera coinvolge le decisioni finanziarie e le risorse destinate allo sviluppo locale.
CEGLIE MESSAPICA - Il Comune di Ceglie Messapica nella seduta consiliare del 27.2.2026 ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028. La prima buona notizia è che i conti risultano in ordine: il bilancio è in pareggio e il Comune spenderà esclusivamente quanto incassato, senza ricorrere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
