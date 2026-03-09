Rimini | violenza contro attivisti Bignami sfida la sinistra alle urne

A Rimini, gli attivisti favorevoli al referendum sulla giustizia sono stati vittima di violenza fisica, mentre in città si è svolto un confronto tra esponenti politici. Un rappresentante ha deciso di sfidare la sinistra annunciando la sua candidatura alle prossime elezioni. La situazione si è spostata dalla discussione parlamentare alle strade, dove le tensioni sono aumentate.

Il confronto politico si sposta dalle aule parlamentari alla piazza, dove la tensione sale dopo un episodio di violenza fisica contro attivisti del fronte del 'sì' al referendum sulla giustizia. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha lanciato una sfida diretta alle urne contro il centrosinistra, definendo l'attuale clima come ostile e privo di argomentazioni solide da parte degli oppositori della riforma. L'episodio scatenatore è avvenuto sabato in Piazza Tre Martiri a Rimini, dove i consiglieri Carlo Rufo Spina e Giorgia Bellucci hanno subito un'aggressione mentre distribuivano volantini per la campagna referendaria.