Valentini scatenato vince la Sammaurese

Nel match disputato oggi, la Sammaurese ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro l'Atletico Ascoli. La partita si è conclusa con i gol decisivi nel secondo tempo, mentre tra i protagonisti si è distinto il portiere Pollini, che ha mantenuto la porta inviolata. La formazione locale ha adottato un modulo 4-3-2-1, con alcuni cambi effettuati durante la ripresa.

Sammaurese 2 Atletico Ascoli 0 INTER SM SAMMAURESE (4-3-2-1): Pollini 6 (1’ st Apuzzo 6); Dimitri 6,5 (36’ st Andreoni sv), Federico Valentini 7, Magnanini 6,5 (32’ st Sare 6), Ramires 6; Brigidi 6, Volonghi 6 (28’ st Foschi 6), Ponticelli 6; Guerra 6 (1’ st Carlini 6,5), Filippo Valentini 7,5; Bertani 7. All.: Antonioli. ATLETICO ASCOLI (3-5-1-1): Di Giorgio 5,5; Camilloni 5,5, D’Alessandro 5,5, Mazzarani 5,5; Carbone 5,5, Forgione 5, (25’ st Muro 6), Vecchiarello 5,5, Coppola 5,5 (25’ st Didio 6), Sardo 5,5, Sbrissa 6 (20’ st Minicucci 6); Maio 6. All.: Seccardini. Arbitro: Schmid di Rovereto. Reti: 24’ e 46’ st Filippo Valentini. Note – ammonito Federico Valentini; spettatori 100 circa; angoli 4 a 2 per l’Atletico Ascoli; recupero 1’ e 5’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valentini scatenato, vince la Sammaurese Notizie correlate Ancona travolge la Sammaurese: doppietta Kouko per il 3-0L’Ancona ha imposto un netto 3-0 alla Sammaurese nel match di domenica, consolidando la propria posizione in classifica, ma il vantaggio per la... La Sammaurese aspetta il Teramo. Un’impresa almeno per l’orgoglioRisollevarsi, questo verbo deve diventare il vero obiettivo per questo finale di campionato della Sammaurese.