La Sammaurese aspetta il Teramo Un’impresa almeno per l’orgoglio

La Sammaurese si prepara ad affrontare il Teramo in una partita importante, cercando di mettere in campo tutto il suo impegno. La squadra punta a risollevarsi e a concludere al meglio il campionato, con l’obiettivo di dimostrare il proprio valore. La gara rappresenta un momento chiave per la formazione, che vuole fare bene davanti al proprio pubblico.

Risollevarsi, questo verbo deve diventare il vero obiettivo per questo finale di campionato della Sammaurese. Risollevarsi dopo che una settimana fa i giallorossi perdendo a Senigallia si sono trovati assieme al Castelfidardo in fondo alla classifica, poi martedì l’ulteriore tegola: sono arrivati due punti di penalità per irregolarità nell’iscrizione al campionato. Ora risollevarsi è diventata impresa durissima ma inevitabile. Rimangono poche residue speranze di salvezza, ma prima di tutto va onorato il campionato e il nome e l’onore di una società che milita in serie D per l’undicesimo anno di fila. Oggi, poi, sul prato del Macrelli, i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

