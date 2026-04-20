Nella partita di domenica, l’Ancona ha battuto la Sammaurese con un punteggio di 3-0. Kouko ha segnato due gol, contribuendo alla vittoria della squadra di casa. La gara si è conclusa con il risultato netto, mantenendo l’Ancona in una posizione favorevole in classifica. Tuttavia, il margine per la promozione non è ancora molto ampio.

L’Ancona ha imposto un netto 3-0 alla Sammaurese nel match di domenica, consolidando la propria posizione in classifica, ma il vantaggio per la promozione rimane estremamente ridotto. Nonostante il trionfo dorico, la corsa verso l’unico posto disponibile per il salto di categoria si infiamma a causa delle prestazioni dei diretti avversari, con l’Ostiamare che mantiene il comando del Girone F. Sul campo, i ragazzi guidati da mister Maurizi hanno gestito la gara senza sofferenza contro una squadra di Sammaurese che dovrà ora affrontare il retrocesso in Serie D. La partita si è sbloccata già al settimo minuto, quando Zini, approfittando di un errore della difesa ospite dopo l’invito di Battista, ha superato Sare e ha colpito il pallone sul palo lontano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona travolge la Sammaurese: doppietta Kouko per il 3-0

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