Il ministro dell’Istruzione ha visitato questa mattina un liceo scientifico in provincia di Milano, dove ha premiato tre insegnanti dell’istituto. L’occasione è stata legata a un intervento svolto durante una gita scolastica, che ha portato all’assegnazione di riconoscimenti ai docenti coinvolti. La visita si è svolta nel normale svolgimento delle attività scolastiche, senza ulteriori eventi pubblici o discorsi ufficiali pubblicizzati.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato stamattina il Liceo scientifico statale “Claudio Cavalleri” di Parabiago (MI). Il Ministro ha premiato i tre docenti dell’istituto che, lo scorso 15 aprile, durante una gita scolastica a Praga, hanno messo in sicurezza il bus su cui viaggiavano gli studenti dopo un malore dell’autista: Domenico Lucifora, Miriam Morsani e Federica Verzaro hanno ricevuto un attestato di merito “per l’elevato senso di responsabilità, la prontezza di intervento e lo spirito di solidarietà”, doti che hanno permesso loro di contribuire “alla tutela della persona e alla sicurezza della comunità scolastica”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Valditara premia tre docenti dell’Istituto “Cavalleri” di Parabiago (MI) per un intervento durante una gita scolastica

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