Il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha visitato questa mattina il Liceo scientifico statale “Claudio Cavalleri” di Parabiago, dove ha premiato tre insegnanti dell’istituto per un intervento durante una gita scolastica. In questa occasione, il ministro ha dichiarato l’intenzione di mettere in evidenza le notizie positive e di riscoprire la narrazione del bene nel settore scolastico. La visita si è svolta in un clima di riconoscimento per il lavoro degli insegnanti.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato stamattina il Liceo scientifico statale “Claudio Cavalleri” di Parabiago (MI). Il Ministro ha premiato i tre docenti dell'istituto che, lo scorso 15 aprile, durante una gita scolastica a Praga, hanno messo in sicurezza il bus su cui viaggiavano gli studenti dopo un malore dell'autista: Domenico Lucifora, Miriam Morsani e Federica Verzaro hanno ricevuto un attestato di merito “per l'elevato senso di responsabilità, la prontezza di intervento e lo spirito di solidarietà”, doti che hanno permesso loro di contribuire “alla tutela della persona e alla sicurezza della comunità scolastica”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Valditara premia tre docenti dell'Istituto “Cavalleri” di Parabiago (MI) per un intervento durante una gita scolastica Il Ministro: “Mettiamo in prima pagina le notizie positive, riscopriamo la narrazione del bene”

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