Promessi Sposi al quarto anno i dubbi di Valditara | Penso sia prematuro dare per scontata questa innovazione

Il Ministro dell'Istruzione ha commentato i lavori della Commissione ministeriale sui programmi scolastici, soffermandosi sui Promessi Sposi inseriti nel piano didattico. Dopo quattro anni di discussioni, ha espresso dubbi sulla possibilità di considerare questa innovazione come definitiva, ritenendo ancora prematuro dare per scontata l'introduzione di tali modifiche nel percorso formativo. La posizione del ministro ha aperto un nuovo fronte nel dibattito sulla didattica.

Il dibattito sui programmi didattici si arricchisce di un nuovo spunto di riflessione. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto ai microfoni del Gr1 riguardo ai recenti lavori della Commissione ministeriale. L'attenzione si concentra in primo luogo sull'opera cardine di Alessandro Manzoni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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. @paolomieli: "Valditara vs I Promessi Sposi, da non leggere nel primo biennio del liceo, poi nel triennio, quando avranno maggiori cognizioni sarà bene riprendere in mano Manzoni. Scoppia una polemica, a me sembra un'indicazione sensata" x.com