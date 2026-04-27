Valdilana voragine improvvisa inghiotte una Fiat | viabilità bloccata

Una voragine improvvisa si è aperta tra le frazioni di Ponzone e Cereie, a Valdilana, inghiottendo una ruota di una Fiat Tipo. La strada è stata chiusa in un tratto di circa dieci metri, creando disagi alla viabilità. Sono state istituite deviazioni obbligatorie verso la frazione di Pratrivero. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare la stabilità della sede stradale.

?? Cosa sapere Voragine a Valdilana tra Ponzone e Cereie inghiottisce una ruota di una Fiat Tipo. Chiusi dieci metri di carreggiata e deviazioni obbligatorie verso la frazione di Pratrivero. Una Fiat Tipo ha subito un arresto improvviso all'incrocio tra via Provinciale e la strada verso Cereie, dove una ruota è sprofondata in una voragine aperta da un cedimento del manto stradale tra le frazioni Ponzone e Cereie, nel comune di Valdilana. L'episodio, che ha coinvolto il conducente della vettura se .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valdilana, voragine improvvisa inghiotte una Fiat: viabilità bloccata Notizie correlate Cina, un’enorme voragine inghiotte una strada di Shanghai, il video del crolloIl momento in cui avvenuto l'incidente è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona: si può vedere il terreno cedere senza preavviso,... La strada sprofonda all’improvviso: maxi voragine inghiotte la carreggiataMomenti di paura a Shanghai, in Cina, dove un’enorme voragine si è aperta improvvisamente nel manto stradale, divorando un’ampia porzione di...