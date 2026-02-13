La strada sprofonda all’improvviso | maxi voragine inghiotte la carreggiata

La strada sprofonda all’improvviso: maxi voragine inghiotte la carreggiata Momenti di paura a Shanghai, in Cina, dove un’enorme voragine si è aperta improvvisamente nel manto stradale, divorando un’ampia porzione di carreggiata. La voragine si è formata nella zona di Pudong, vicino a un cantiere in attività, a causa di un guasto alle tubature sotterranee che ha compromesso il terreno sottostante. Un camion che transitava in quel momento è rimasto quasi completamente sepolto, mentre i passanti si sono allontanati in fretta temendo crolli ulteriori. Sul posto sono intervenuti

Momenti di paura a Shanghai, in Cina, dove un’enorme voragine si è aperta improvvisamente nel manto stradale, divorando un’ampia porzione di carreggiata. Il cedimento ha colto di sorpresa i presenti. Secondo le prime ricostruzioni, il crollo sarebbe dovuto a infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo. Non vi sarebbero persone coinvolte (X@Currentreport1). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La strada sprofonda all’improvviso: maxi voragine inghiotte la carreggiata Approfondimenti su strada sprofonda Cina, un’enorme voragine inghiotte una strada di Shanghai, il video del crollo Un tratto di strada a Shanghai è improvvisamente sprofondato lasciando un enorme cratere. Voragine sulla carreggiata: strada chiusa al traffico Una voragine si è aperta in strada a Mezzolara di Budrio, bloccando il traffico. Ultime notizie su strada sprofonda Argomenti discussi: A via Bagnoli la strada sprofonda di nuovo ed esce acqua vicino al cantiere America’s Cup; Torre del Greco, la strada sprofonda sotto il camion del gas: disastro a Sant’Antonio | VIDEO; Tir alimentato a metano si inclina e sprofonda a lato strada: via Fontanelle chiusa per ore; Cisterna che trasporta gas sprofonda in una strada sterrata, traffico in tilt a Torre del Greco. A via Bagnoli la strada sprofonda di nuovo ed esce acqua vicino al cantiere America’s CupSprofonda di nuovo la strada in via Bagnoli ed esce acqua dal sottosuolo. Il nuovo dissesto si è verificato ieri, lunedì 9 febbraio, a quanto apprende Fanpage.it, all'altezza di piazza Bagnoli, nei pr ... fanpage.it Pompei. Sprofonda un tratto di via Plinio: strada chiusa e stop all'isola pedonale di via SacraUn boato improvviso, poi la paura e i nastri a delimitare l’area. È sprofondato nel pomeriggio un tratto di via Plinio, a Pompei, dove per cause ancora in corso di accertamento si è verificato uno smo ... lostrillone.tv #TorredelGreco Torre del Greco, la strada sprofonda sotto il camion del gas: disastro a Sant’Antonio | VIDEO - facebook.com facebook