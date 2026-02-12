Cina un'enorme voragine inghiotte una strada di Shanghai il video del crollo

Un tratto di strada a Shanghai è improvvisamente sprofondato lasciando un enorme cratere. Il crollo si è verificato senza alcun segnale di avvertimento e le telecamere di sorveglianza hanno catturato tutto. Per fortuna, in quel momento non passavano molte persone, ma i residenti sono rimasti scioccati vedendo il terreno cedere così in fretta. I soccorritori sono già sul posto per valutare i danni e capire cosa abbia causato questa voragine improvvisa.

Il momento in cui avvenuto l'incidente è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona: si può vedere il terreno cedere senza preavviso, trasformando una normale strada in un cratere spalancato.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Shanghai Cina Palazzina a rischio crollo, i residenti: "Infiltrazioni dopo alcuni lavori. Si è aperta una voragine" - VIDEO Voragine a Bagnoli, dove passano i tir dell’America’s Cup: strada chiusa e traffico bloccato #Bagnoli-America's-Cup || Una voragine si è aperta questa mattina a Bagnoli, proprio lungo la strada usata dai tir che portano materiali per i lavori dell'America's Cup. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Shanghai Cina Argomenti discussi: Enorme voragine inghiotte stazione di servizio, negozi e auto. Il momento del crollo: video; Montefiascone - Frana ed enorme voragine sul lungolago, De Santis: Informate organi competenti, non i social; Indonesia, enorme voragine si apre in Aceh: la cavità profonda 100 metri inghiotte campi e strade. Cina, un'enorme voragine inghiotte una strada di ShanghaiIl momento in cui avvenuto l'incidente è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona: si può vedere il terreno cedere senza preavviso, trasformando una normale strada in un cratere spalanc ... youmedia.fanpage.it IL SISMOGRAFO È FERMO, MA LA CINA È SOTTO PRESSIONE La Cina è una potenza economica enorme, la seconda economia del mondo. Proprio per questo non può più permettersi di perpetuare il modello che ha adottato finora: concentrarsi quasi esclu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.