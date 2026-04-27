Il Valdarno Festival si tiene per la prima volta quest’anno e si svolgerà dal 30 aprile presso il Norcenni Girasole Village, una struttura all'aperto situata nella zona del Valdarno. L’evento propone un programma che combina attività legate al turismo, alle tradizioni locali e all’enogastronomia. La manifestazione durerà diversi giorni e prevede varie iniziative per far conoscere il territorio attraverso degustazioni, spettacoli e visite guidate.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Il 30 aprile lo hu Norcenni Girasole village, la struttura all’aria aperta del brand hu openair del Gruppo Human Company, e il comune di Figline e Incisa Valdarno diventano il cuore pulsante della prima edizione del Valdarno Festival: un appuntamento che invita gli ospiti e i locals a scoprire il territorio attraverso un racconto contemporaneo delle sue eccellenze. Tra esperienze all’aria aperta, momenti di incontro e attività diffuse, il festival mira ad instaurare una connessione tra persone, luoghi e tradizioni locali, valorizzando l’identità della zona del Valdarno e rendendola sempre più attrattiva. L’iniziativa...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valdarno Festival debutta con la prima edizione che racconta il territorio tra turismo, tradizioni ed enogastronomia

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