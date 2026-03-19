Oggi si è tenuta la quarta edizione di ‘Risosterie’ nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini. L’evento ha coinvolto diverse figure politiche e rappresentanti del settore enogastronomico, con approfondimenti su territorio e impegno sociale. Durante la giornata, sono stati presentati vari interventi e iniziative legate alla promozione delle tradizioni locali e alla sensibilizzazione su temi sociali.

‘Risosterie' racchiude quindi in sé l'aspetto enogastronomico e un progetto di sviluppo territoriale, di formazione e di coesione sociale. Il consigliere regionale Alberto Bozza, nell'introdurre la conferenza stampa, ha ricordato che “la quarta edizione di ‘Risosterie' vedrà protagonista assoluto il riso, in particolare il Vialone Nano Veronese IGP, prodotto d'eccellenza del territorio di Isola della Scala e dell'intera provincia veronese, conosciuto e apprezzato anche a livello nazionale, che sarà proposto in abbinamento con altri prodotti, non solo veronesi e veneti, ma anche provenienti da territori limitrofi, dando vita a un interessante percorso gastronomico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: 4a edizione di ‘Risosterie', tra enogastronomia, territorio e impegno sociale

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