Torna SciaccheTrail, l'evento che coinvolge appassionati di sport, territorio e enogastronomia. La manifestazione si svolgerà il 20, 21 e 22 marzo e prevede due percorsi diversi. Durante le tre giornate, i partecipanti potranno cimentarsi in trail running in ambienti naturali e scoprire le produzioni locali di vino e specialità gastronomiche.

Sport, territorio, natura, vino ed enogastronomia saranno uniti nella nuova edizione di SciaccheTrail in programma il 20, 21, e 22 marzo con due tracciati. Il 20 marzo alle 22 parte da Riomaggiore la 100km dal dislivello di 4700m dai sentieri del Parco delle Cinque Terre sino a scollinare in Val di Vara. Il 21 marzo alle 7.30 parte da Monterosso la 47km con 2600m di dislivello positivo, percorso da anello che farà ricongiungere in piazza i quattrocento atleti e i volontari per l’iconico pasta party realizzato dalla Pro Loco di Monterosso. "Ci attende – dice Simona Ferro, vicepresidente della Regione – un’edizione straordinaria capace di unire lo sport al territorio ligure, con tracciati spettacolari che offrono agli atleti un’esperienza immersiva unica tra mare e montagna". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna Sciacchetrail. Tra sport, territorio ed enogastronomia

