Torna il Giro di Sardegna dopo cinque anni | scatta la Coppa Italia delle Regioni attesa per Lorenzo Finn

Il ritorno del Giro di Sardegna dopo cinque anni deriva dalla ripresa della gara, che si tiene quest’anno con una nuova formula. La competizione, che si svolge su strade panoramiche dell’isola, coinvolge numerosi giovani atleti e apre ufficialmente la Coppa Italia delle Regioni 2026. La corsa si concentra su percorsi impegnativi e presenta un percorso rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. L’evento attira l’attenzione di appassionati e tifosi locali, pronti a seguire le tappe in diretta.

A cinque anni dall’ultima edizione, vista nel 2021, torna in scena il Giro di Sardegna. È la trentesima volta per la corsa a tappe isolana che aprirà la Coppa Italia delle Regioni 2026. Si comincia domani, mercoledì 25 febbraio, da Castelsardo, quinta ed ultima tappa che si concluderà domenica ad Olbia. Saranno ventitré le squadre presenti, con ad onorare la corsa anche due World Tour: XDS Astana e Soudal Quick-Step. Per il resto sono sei le compagini Pro Team e quindici quelle Continental. PERCORSO E TAPPE. Percorso variegato che offre opportunità sia ai velocisti che agli uomini da montagna, anche se ovviamente mancano le vere e proprie salite. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Finn riparte dal Giro di Sardegna: esame con i professionistiLorenzo Finn si rimette in corsa dopo un infortunio, deciso a dimostrare il suo valore al Giro di Sardegna.

Ripartenza di Lorenzo Finn al Giro di Sardegna: la prova con i professionistiLorenzo Finn torna a gareggiare nel Giro di Sardegna dopo aver deciso di riprendere l’attività agonistica.

Ciclismo: il Giro della Sardegna torna dopo 15 anni, partenza a Castelsardo(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il Giro della Sardegna torna dopo 15 anni dall'ultima edizione. La corsa partirà dal borgo di Castelsardo, mercoledì 25 febbraio, per poi concludersi domenica 1° marzo a Olbia ... msn.com

Ciclismo: tutto pronto per il ritorno del Giro di Sardegna(ANSA) - SASSARI, 23 FEB - Sarà Castelsardo ad accogliere mercoledì 25 febbraio la partenza del Giro della Sardegna, che si concluderà dopo cinque tappe domenica 1 marzo a Olbia. Il giro ciclistico d ... msn.com

