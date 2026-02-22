Tortona shock | Virtus KO sogno Coppa Italia sfumato dopo 24 anni

La Virtus Bologna perde contro la Bertram Derthona Tortona, che conquista la vittoria con un punteggio di 84-78 nella semifinale di basket. La sconfitta interrompe un percorso di 24 anni senza vittoria in Coppa Italia per la squadra di Bologna, che ha tentato di riprendersi nel quarto quarto, ma non è riuscita a superare gli avversari. La partita si è decisa negli ultimi minuti, lasciando i tifosi senza speranze di qualificazione.

La Virtus Bologna vede sfumare il sogno di tornare a sollevare la Coppa Italia di basket, sconfitta 84-78 dalla Bertram Derthona Tortona nella semifinale disputata ieri, 21 febbraio 2026. Il digiuno del trofeo per i felsinei, che dura dal 2002, prosegue dunque, mentre la formazione piemontese vola in finale dove affronterà l'Olimpia Milano. Una prestazione cinica e solida quella della Bertram Derthona, capace di piegare la Virtus in un finale al cardiopalma, sfruttando al meglio l'ispirazione di Hubb e la fisicità di Gorham. Nonostante i 23 punti di Morgan e l'impegno di Diouf, la Virtus non è riuscita a scardinare la difesa piemontese, pagando a caro prezzo un black-out nell'ultimo quarto.