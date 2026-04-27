Una donna ritenuta una presunta spia cinese è stata estradata negli Stati Uniti, dove era stata arrestata a Malpensa il 3 luglio dell’anno scorso su mandato delle autorità americane. Zewei Xu, coinvolta in questa operazione, era stata fermata in Italia e ora si trova sotto processo negli Stati Uniti. La vicenda riguarda anche l’ambito dei vaccini Covid, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sul collegamento tra l’arresto e questa tematica.

“Questa mattina abbiamo contattato la casa circondariale di Pavia che ci ha confermato chein data 25 aprile 2026 il signor Xu Zewei è stato consegnato alle autorità estere,ma non abbiamo ricevuto alcuna notifica“. Lo scrivono in una nota gli avvocati Enrico Giarda e Simona Candido, legali dell’ingegnere cinese 33enne arrestato a Malpensa il 3 luglio dello scorso anno, su mandato degli Stati Uniti. L’uomo era accusato di essere parte di unteam di hackerche avrebbe carpito informazioni anche dall’università del Texas in merito aterapie e vaccini anti-Covidnel 2020. Nei giorni scorsi, la Cassazione aveva rigettato il ricorso della difesa contro il provvedimento della Corted’Appello di Milano che, il 27 gennaio di quest’anno, aveva dichiarato“l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vaccini Covid, estradata negli Usa presunta spia cinese arrestata a Malpensa

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