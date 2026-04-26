Un ingegnere cinese arrestato a Malpensa il 3 luglio è stato trasferito negli Stati Uniti. L'uomo è accusato di aver rubato dati sui vaccini anti-Covid attraverso attacchi hacker. L'arresto e la consegna sono avvenuti in seguito a indagini che coinvolgono le autorità di entrambi i paesi. La vicenda riguarda presunti tentativi di spionaggio legati alla sicurezza dei vaccini.

? Cosa sapere L'ingegnere cinese arrestato a Malpensa il 3 luglio è stato consegnato agli USA.. L'uomo è accusato di aver sottratto dati sui vaccini anti-Covid tramite attacchi hacker.. L’ingegnere cinese di 33 anni, catturato lo scorso 3 luglio 2025 presso l’aeroporto di Malpensa, è stato consegnato alle autorità degli Stati Uniti alle ore 21:50 di domenica. L’arresto era avvenuto in esecuzione di un mandato emesso dagli USA con l’accusa di attività di spionaggio. Il trasferimento dell’uomo avviene dopo una serrata battaglia legale che ha coinvolti i massimi organi giudiziari italiani. Il 16 aprile scorso, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa, confermando la decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva già stabilito la validità del provvedimento di estradizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spionaggio vaccini: l’ingegnere cinese catturato a Malpensa va negli USA

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