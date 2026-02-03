Le servono turni diversi per la sua disabilità ma il datore di lavoro si rifiuta Dipendente fa ricorso e vince

Il tribunale di Rimini ha deciso che un’azienda non può negare a una lavoratrice con disabilità la possibilità di scegliere orari diversi. La donna aveva chiesto di modificare i turni, perché le servivano per il suo benessere, ma il datore di lavoro si era opposto. Alla fine, il giudice ha dato ragione a lei, stabilendo che le aziende devono adattarsi alle esigenze dei dipendenti con disabilità.

Il tribunale di Rimini ha stabilito che un’azienda non può rifiutare alla lavoratrice con disabilità la possibilità di organizzare diversamente il proprio orario di lavoro, in questo caso su cinque giornate settimanali, per garantire un «adeguato recupero psicofisico». Il rifiuto del datore di lavoro è stato quindi dichiarato illegittimo. La dipendente, riferisce Il Resto del Carlino, aveva chiesto un adattamento dei turni per conciliare lavoro e necessità di cura. Di fronte al rifiuto, è intervenuta la consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, che ha seguito il caso fino al ricorso legale.🔗 Leggi su Open.online

La vicenda di Laura a Rimini si conclude con una vittoria in tribunale.

