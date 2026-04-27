Ute Lemper incanta Padova | Teatro Verdi esaurito e lunghi applausi per Last Tango in Berlin

Venerdì 24 aprile, il Teatro Verdi di Padova ha registrato il tutto esaurito durante lo spettacolo di Ute Lemper, che ha portato in scena Last Tango in Berlin. L’evento, inserito nella rassegna Musikè promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ha visto lunghi applausi da parte del pubblico presente. La serata ha coinvolto gli spettatori con una performance che ha lasciato un segno tra i presenti.

Tutto esaurito al Teatro Verdi di Padova venerdì 24 aprile per Ute Lemper e il suo Last Tango in Berlin, ospite di Musikè, rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Un concerto costruito come memoria musicale del Novecento, tra Europa e America, tra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Ute Lemper con “Last Tango in Berlin” al Teatro Verdi di Padova per MusikèVenerdì 24 aprile 2026, alle ore 21, il Teatro Verdi di Padova ospita Ute Lemper con Last Tango in Berlin, nuovo appuntamento di Musikè, la rassegna... Beatrice Venezi incanta anche Trieste: otto minuti di applausi al Teatro Verdi: “Brava l’orchestra, bravo il maestro” (video)Il Teatro Verdi di Trieste ha accolto con otto minuti di applausi il maestro Beatrice Venezi, tributandole un finale di successo: la prima dell’opera... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ute Lemper incanta l’ Auditorium con la sua dedica a Parigi. Scaletta Ute Lemper a Padova-Teatro Verdi, 24 aprile 2026Ute Lemper in concerto a Padova, Teatro Verdi. Venerdì 24 aprile arriva in Italia il tour 2026 di Ute Lemper, celebre cantante tedesca di Kurt Weill. Ma che cosa canterà esattamente? Ecco di seguito l ... radiomusik.it Ute Lemper con Last Tango in Berlin al Teatro Verdi di Padova per MusikèVenerdì 24 aprile 2026, alle ore 21, il Teatro Verdi di Padova ospita Ute Lemper con Last Tango in Berlin, nuovo appuntamento di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di ... padovaoggi.it