Beatrice Venezi incanta anche Trieste | otto minuti di applausi al Teatro Verdi | Brava l’orchestra bravo il maestro video

Beatrice Venezi conquista Trieste con una direzione che ha emozionato il pubblico del Teatro Verdi. Dopo la prima dell’opera di Kurt Weill, il pubblico ha reagito con otto minuti di applausi, dimostrando tutto il suo entusiasmo per il maestro e la sua orchestra. La serata si è conclusa con un applauso lungo e caloroso, che sottolinea il successo dello spettacolo.

Il Teatro Verdi di Trieste ha accolto con otto minuti di applausi il maestro Beatrice Venezi, tributandole un finale di successo: la prima dell'opera "Ascesa e caduta della città di Mahagonny" di Kurt Weill si è conclusa con otto minuti di applausi. ( Lo ammette anche il Corriere) Alla faccia dei sindacati della Fenice di Venezia, alla faccia di quelli che "non ha curriculum". Entusiasta il pubblico, le spillette- anti si contavano sulla punta di una mano. Sinistra, sindacati, Cgil prendano nota. L'opera non era di quelle semplici. Il cartellone operistico del Teatro Verdi è ripartito con una coraggiosa proposta che attinge al repertorio novecentesco meno frequentato: mettendo in scena per la prima volta "Aufstieg und Fall Stadt Mahagonny " (Ascesa e caduta della città di Mahagonny).

