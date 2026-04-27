Uscite di sicurezza ostruite e porta tagliafuoco bloccata | multe in arrivo per un locale

Gli ispettori dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ravenna, insieme alla Polizia di Stato e alla Polizia locale, hanno svolto un controllo in un locale di intrattenimento di Faenza. Durante l’ispezione, sono state riscontrate uscite di sicurezza ostruite e una porta tagliafuoco bloccata. Per queste irregolarità, sono state disposte sanzioni amministrative nei confronti della gestione. Le autorità hanno già avviato le procedure per l’applicazione delle multe previste dalla normativa vigente.

Sicurezza a rischio in un locale di intrattenimento di Faenza. È quanto avrebbero accertato gli ispettori dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ravenna che, nei giorni scorsi, insieme al personale della Polizia di Stato e della Polizia locale, hanno effettuato un’attività di vigilanza in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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