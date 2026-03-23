In 900 all' After Caposile | uscite di sicurezza ostruite e coperture non ignifughe

Domenica sera il blitz delle forze dell'ordine. È stato rinvenuto anche un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, già suddiviso in involucri Blitz delle forze dell'ordine, domenica sera, in un locale pubblico di Musile di Piave, adibito a spettacoli ed intrattenimento per i giovani, l'After Caposile. Ad entrare in azione una task foce composta da Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, con alcuni nuclei specializzati dei Nas e della Tutela del Lavoro, di personale dell’Ispettorato del Lavoro, della Polizia Locale di Musile di Piave, con un’Unità Cinofila della Polizia Locale di Venezia, coordinati da personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Venezia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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