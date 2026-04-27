Il 25 aprile segna la data dell’insurrezione di Milano, quando le forze tedesche si arresero ai partigiani. Tuttavia, negli ultimi tempi si registra un uso della giornata come strumento politico, spesso con commenti che vengono percepiti come offensive nei confronti di chi ha lottato per la libertà. Questa tendenza ha sollevato critiche tra chi ricorda il valore storico di quella resistenza.

Il 25 Aprile è la data dell'insurrezione di Milano. Quel giorno i tedeschi si arresero ai partigiani. L'ordine di insurrezione era stato firmato da tre capi del Clnai (Comitato di liberazione alta italia). Erano Sandro Pertini, socialista, Emilio Sereni, comunista, Leo Valiani del partito d'Azione. Sereni era ebreo di padre e di madre. Valiani solo di madre. Anche per questo il ministro Guido Crosetto è furioso per quello che è successo sabato a Milano. Cacciare la brigata ebraica dal corteo del 25 Aprile è davvero una infamia. E di infinita ignoranza. È d'accordo, ministro? «Sì. Io dico che lo spirito del 25 Aprile non è quello di limitare la libertà.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Usano la Liberazione come un clava politica. Un insulto a chi ha combattuto per la libertà"

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