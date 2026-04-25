Il 25 aprile, giorno della Liberazione, viene spesso celebrato con cerimonie che ripropongono simboli e discorsi già visti. Tra bandiere logore e retoriche ripetute, la commemorazione si riduce a un rito che talvolta perde di significato. La narrazione ufficiale si sovrappone a pratiche vuote, creando un clima dove la memoria si trasforma più in un'operazione di facciata che in un momento di riflessione autentica.

Il 25 aprile arriva ogni anno come un hangover nazionale: campane, corone, discorsi imbalsamati e quell’odore di naftalina che sale dai cassetti della coscienza collettiva. Ti svegli, accendi la radio, e zac—ti colpisce in faccia la solita narrazione monolitica, liscia come una bugia ben oliata. Tutti d’accordo, tutti eroi per procura, tutti partigiani postumi con lo spritz in mano e la memoria selettiva nel taschino. Ma la verità—quella sporca, nervosa, che graffia—è che questa festa è diventata un palcoscenico dove si recita più di quanto si ricordi. Un teatro gonfio di slogan, in cui la complessità viene tritata e servita come pappa morale per adulti in cerca di assoluzione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 25 aprile: la liturgia stanca della libertà e il carnevale ipocrita di chi la brandisce come una clava morale

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