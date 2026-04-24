A Brugherio si celebra l’81esimo anniversario della Liberazione con una serie di eventi ufficiali. La giornata è dedicata a ricordare i caduti e a mantenere vivo il ricordo di quei momenti storici. Le iniziative coinvolgono rappresentanti istituzionali e cittadini, con cerimonie e commemorazioni che si svolgono nel rispetto delle tradizioni. L’obiettivo è mantenere viva l’eredità di quegli anni attraverso momenti di riflessione e memoria pubblica.

Brugherio celebra l’ 81esimo anniversario della Liberazione con una serie di iniziative istituzionali pensate per onorare la memoria dei caduti e rinnovare i valori fondanti della Repubblica. Domani l’amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Assi, sarà presente in forma ufficiale e invita tutta la cittadinanza a prendere parte alla manifestazione. "Il 25 aprile non è solo una data sul calendario - osserva il sindaco - è un momento fondamentale di riflessione collettiva, un’occasione per ricordare il sacrificio di chi ha combattuto per restituire libertà e dignità al nostro Paese. Con questa consapevolezza, abbiamo organizzato un programma articolato che coinvolgerà le strade, le piazze e le istituzioni di Brugherio".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Liberazione a Brugherio: "Onoriamo chi ha combattuto per restituirci pace e libertà"

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